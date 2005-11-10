Inter, sospiro di sollievo per Thuram: gli esami hanno confermato un affaticamento muscolare
Daniel Uccellieri
Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Marcus Thuram, fermato da un problema muscolare durante questa pausa per le Nazionali. L'attaccante francese ha lasciato Appiano Gentile dopo aver completato le terapie: gli esami hanno confermato un affaticamento muscolare. Nei prossimi giorni proseguirà il percorso di recupero allenandosi a parte, con l'obiettivo di tornare a disposizione già per la prossima sfida dell'Inter contro l'Atalanta.
Non è l'unico giocatore alle prese con problemi fisici in questi giorni. Dopo gli stop di Thuram e Stankovic, anche Djed Spence ha svolto oggi un allenamento differenziato con l'Inghilterra. Il terzino non prenderà parte alla partita di domani contro la Croazia e proverà a recuperare in vista della sfida contro la Spagna, in programma domenica 15 novembre. A confermarlo è stato il CT inglese Thomas Tuchel in conferenza stampa. Lo riporta Sky.