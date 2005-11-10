L'America sonda il terreno per l'Inter: no di Oaktree, non cederà le quote nel 2027

Il futuro societario dell'Inter è un tema all'ordine del giorno, soprattutto per le grandi banche di affari americane. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, sarebbero state avviate nelle ultime settimane una serie di interlocuzioni con Oaktree per sondare il terreno, ma il fondo californiano al momento non pare interessato a una possibile exit.

Il 2027 è ancora troppo presto

La società statunitense di gestione patrimoniale specializzata in strategie di investimento alternative è subentrata a Steven Zhang e, contrariamente alle previsioni di parte del mercato, che indicavano nel 2027 la finestra per una cessione, Oaktree avrebbe fatto capire che un'uscita il prossimo anno è considerata prematura perché l'idea è quella di valorizzare ulteriormente l’asset, grazie anche al nuovo stadio.