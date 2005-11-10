Tutti a vedere il ritorno di Ronaldinho? La Curva del Ravenna: "Tolleranza zero per colori di altri club"
Daniele Najjar
Si avvicina il derby fra Ravenna e Forlì, previsto domenica 11 novembre alle 17.30. Un appuntamento importante per la squadra di Andrea Mandorlini, che attirerà gli occhi del mondo intero non tanto per la corsa sullo Spezia, quanto per l'annunciato ritorno in campo di Ronaldinho.
Una situazione che evidentemente non fa esaltare troppo la parte calda della tifoseria del Ravenna, che ha voluto avvisare tutti i curiosi che si avvicineranno al match per osservare da vicino il brasiliano. La Curva Nord del Ravenna infatti ha diramato un comunicato con delle "istruzioni" su cosa sarà accettato e cosa no.
Il comunicato della Curva del Ravenna
Questo il comunicato della Curva Nord del Ravenna: "Supponendo per domenica 15.11, in occasione dell'incontro Ravenna - Forlì, l'arrivo di masse di curiosi, turisti o al tempo stesso di irrispettosi, sconsiderati e temerari concittadini, ribadiamo con fermezza quanto segue: tolleranza zero per chiunque manchi di rispetto alla nostra storia e alla nostra identità, esibendo colori o materiale riconducibile ad altri club.
E ancora: "Non troverà comodo spazio, né all'interno del Benelli né nelle aree ad esso limitrofe. Il Benelli non sarà mai la vetrina per altri colori diversi dai nostri cittadino-societari e/o di altri club. A Ravenna solo Ravenna. Curva Nord Ravenna".