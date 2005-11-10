L'ex Bari Andrisani: "Marino ha portato giocatori all'altezza. E a gennaio interverrà ancora"

L'ex centrocampista del Bari, Michele Andrisani, ha rilasciato una intervista a TuttoBari.com nel corso della quale ha commentato la situazione in panchina con i biancorossi: "In questo momento Rastelli non rischia l'esonero poiché è ancora secondo in classifica. Però in caso di passo falso anche contro il Foggia, il Bari rischierebbe di scivolare in classifica e farsi superare da tanti avversari. Come succede in ogni squadra, quando le cose vanno male, è sempre l'allenatore il primo ad essere messo in discussione", le sue parole.

Le parole di Andrisani sul Bari

Il focus di Andrisani va poi sui giocatori: "Il direttore Marino è un grande uomo di calcio ed ha portato giocatori che riteneva all'altezza del Bari. Purtroppo alcuni non stanno rispettando le aspettative. Ora c'è da capire se il problema siano i calciatori o il modo in cui vengono schierati. Ad esempio Butic sta facendo molto bene, invece giocatori come Della Morte o Mendicino sono sottotono. Marino è un grande conoscitore di calcio e penso che a gennaio interverrà per coprire alcune falle".

Sul botta e risposta fra la società ed il comitato di garanzia: "C'è da fidarsi del comitato di garanzia formato da grandissimi professionisti che vogliono bene al Bari. Naturalmente c'è una forte differenza tra la tesi della società e ciò che invece sostiene il comitato. Solo il sindaco può risolvere questa diatriba. Non resta che attendere i prossimi sviluppi".