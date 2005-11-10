Un recupero importante per Spalletti: oggi è tornato ad allenarsi in gruppo Conceicao

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Un recupero importante per Spalletti: oggi è tornato ad allenarsi in gruppo ConceicaoTMW
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Dimitri Conti
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Oggi alle 15:38Serie A
autore Dimitri Conti
11.11.2026 15:38Serie A
L'esterno portoghese sarà a disposizione della Juventus per la ripresa. Era fermo ai box da quasi un mese, dal 18 ottobre scorso.
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Buone notizie per Luciano Spalletti, che nella giornata di oggi può godere di un recupero importante per la Juventus, quello dell'esterno d'attacco Francisco Conceicao. Come raccolto da TMW, infatti, in data odierna il portoghese è tornato a lavorare appieno con il gruppo a disposizione del tecnico bianconero e conta quindi di essere regolarmente presente per la ripartenza dopo la sosta. L'esterno portoghese manca dai campi da gioco da quasi un mese, essendosi fatto male nella partita persa in casa contro la Lazio del 18 ottobre scorso.
Fonte: Camillo Demichelis
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