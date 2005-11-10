Cugini: "Italia, mi aspetto una risposta come quella di Parigi"

A parlare dei temi di giornata a Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, è stato il giornalista Mimmo Cugini, che ha cominciato da Italia-Francia: "Mi aspetto di vedere una risposta come quella vista in Francia, che non abbiamo perso a sorpresa. Soprattutto mi aspetto una ulteriore crescita dei giovani. Il lavoro maggiore di Mancini è quello di prospettiva. L'obiettivo sono i Mondiali e una crescita del gruppo, e una verifica dei giovani che sta inserendo. E' una partita da vedere. E' evidente che la potenza della Francia non è in discussione".

Inter, problemi con gli attaccanti ora:

"Credo che Lautaro sia sul punto di rientrare. E il rientro di Thuram a Milano è positivo, perché potrà riposarsi e se, come sembra, non è una lesione ma solo affaticamento può essere solo positivo. Pio Esposito giocherà con la Nazionale ma è talmente giovane che ha comunque le forze per recuperare. Certo che dopo la sosta inizia un altro tour de force per chi fa le coppe e le preoccupazioni ci sono. Credo che se Chivu dovesse ritrovarsi con Lautaro, Pio e Thuram a disposizione la situazione non è drammatica alla fine".

Lazio da record: per quale obiettivo è attendibile Gattuso?

"E' sorprendente ma dopo tutte queste giornate, se guardi una partita della Lazio, capisci che sta nascendo qualcosa d'importante. Ci sono dei giocatori che venivano considerati normali e si sono calati nel ruolo che sta adottando Gattuso. E ci metto Sutalo, Belahyane e Frattesi. Si è creata un'alchimia che ti fa essere anche più forte di quello che realmente sei. Ormai non è più casuale ce la Lazio sia lì. A me ha impressionato la partita di Napoli, era complicata e ho visto una squadra che è andata lì per dimostrare chi è. E non so però dove arriverà".