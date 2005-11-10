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Sudtirol, buone notizie per Possanzini: Pyyhtia ha recuperato dall'infortunio

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 16:04Serie B
11.11.2026 16:04Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Buone notizie per il Südtirol e per mister Possanzini, che durante la sosta per le Nazionali potrà contare sul rientro di Niklas Pyyhtiä. Il centrocampista finlandese ha infatti smaltito la tendinopatia achillea che lo aveva costretto ai box e, secondo quanto riportato dal Corriere dell'Alto Adige, è pronto a riprendere il lavoro con il gruppo. Già da oggi lo staff tecnico inizierà a seguirlo nel percorso per ritrovare la migliore condizione fisica in vista della ripresa del campionato.

La pausa rappresenta dunque un'occasione preziosa per Possanzini, che avrà tempo per ricaricare le energie della squadra, correggere gli aspetti che non hanno funzionato nelle ultime uscite e recuperare alcuni elementi della rosa. Tra questi, proprio Pyyhtiä, il cui ritorno potrebbe offrire una soluzione in più al centrocampo biancorosso.

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