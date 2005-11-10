Roma-Servette, le formazioni ufficiali: Pilgrim preferita a Piemonte. C'è Marinelli dal 1°

Ultima chiamata, o quasi, per la Roma in Women’s Champions League. Questa sera in casa contro il Servette la squadra di Piovani va alla ricerca della prima vittoria europea di questa stagione per tenere viva la speranza di entrare fra le dodici che andranno avanti nella competizione. Per farlo il tecnico giallorosso punta su Pilgrim e non Piemonte come punta centrale con Van Dooren e Giugliano alle sue spalle. In mezzo al campo Greggi invece sarà affiancata da Doms e Rieke. Nelle fila svizzere diverse vecchie conoscenze del nostro calcio come Karchouni, ex Inter, in mezzo al campo, Marinelli (ex Inter e Milan) e Sobal (di proprietà della Juventus) in attacco.

Le formazioni di Roma-Servette

Roma (4-3-2-1): Baldi; Thogersen, Oladipo, Ottey, Oliviero; Doms, Rieke, Greggi; Giugliano, Van Dooren; Pilgrim. A disposizione: Soggiu, Heatley, Antoine, Jahnukainen, Pellegrino Cimò, Corelli, Piemonte, Pandini, Bergamaschi, Babajide, Vergani, Piekarska. Allenatore Gianpiero Piovani

Servette (4-3-3): Weimar; Simon, Ballesté, Nakkach, Bourma; Serrano, Karchouni, Hernandez; Marinelli, Sobal, Joana Marchao. A disposizione: Le Page, Andonova, Cardia, Sergeant-Huet, Nein, Wallin, Chaney, Muratovic, Terchoun, Carage, De Alem. Allenatore Cristian Toro

Programma della 4ª giornata di Women’s Champions League

Martedì 10 novembre

In corso

Real Madrid-Paris FC 2-0

Hacken-Chelsea 0-0

Ore 21:00 - Paris Saint-Germain-Bayern Monaco

Ore 21:00 - Roma-Servette

Ore 21:00 - Inter-Manchester City

Mercoledì 11 novembre

Ore 18:45 - OH Leuven-Koge

Ore 21:00 - Juventus-Lione

Ore 21:00 - Benfica-Austria Vienna

Giovedì 12 novembre

Ore 18:45 - Barcellona-Arsenal

La classifica

Barcellona 7

Lione 7

Arsenal 7

Chelsea 7

Juventus 6

Paris Saint-Germain 5

Bayern Monaco 5

Inter 4

Real Madrid 3

Manchester City 3

Koge 3

Benfica 3

Servette 3

Paris FC 2

Austria Vienna 1

Hacken 1

Roma 1

OH Leuven 1