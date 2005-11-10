Roma-Servette, le formazioni ufficiali: Pilgrim preferita a Piemonte. C'è Marinelli dal 1°
Tommaso Maschio
Ultima chiamata, o quasi, per la Roma in Women’s Champions League. Questa sera in casa contro il Servette la squadra di Piovani va alla ricerca della prima vittoria europea di questa stagione per tenere viva la speranza di entrare fra le dodici che andranno avanti nella competizione. Per farlo il tecnico giallorosso punta su Pilgrim e non Piemonte come punta centrale con Van Dooren e Giugliano alle sue spalle. In mezzo al campo Greggi invece sarà affiancata da Doms e Rieke. Nelle fila svizzere diverse vecchie conoscenze del nostro calcio come Karchouni, ex Inter, in mezzo al campo, Marinelli (ex Inter e Milan) e Sobal (di proprietà della Juventus) in attacco.
Le formazioni di Roma-Servette
Roma (4-3-2-1): Baldi; Thogersen, Oladipo, Ottey, Oliviero; Doms, Rieke, Greggi; Giugliano, Van Dooren; Pilgrim. A disposizione: Soggiu, Heatley, Antoine, Jahnukainen, Pellegrino Cimò, Corelli, Piemonte, Pandini, Bergamaschi, Babajide, Vergani, Piekarska. Allenatore Gianpiero Piovani
Servette (4-3-3): Weimar; Simon, Ballesté, Nakkach, Bourma; Serrano, Karchouni, Hernandez; Marinelli, Sobal, Joana Marchao. A disposizione: Le Page, Andonova, Cardia, Sergeant-Huet, Nein, Wallin, Chaney, Muratovic, Terchoun, Carage, De Alem. Allenatore Cristian Toro
Programma della 4ª giornata di Women’s Champions League
Martedì 10 novembre
In corso
Real Madrid-Paris FC 2-0
Hacken-Chelsea 0-0
Ore 21:00 - Paris Saint-Germain-Bayern Monaco
Ore 21:00 - Roma-Servette
Ore 21:00 - Inter-Manchester City
Mercoledì 11 novembre
Ore 18:45 - OH Leuven-Koge
Ore 21:00 - Juventus-Lione
Ore 21:00 - Benfica-Austria Vienna
Giovedì 12 novembre
Ore 18:45 - Barcellona-Arsenal
La classifica
Barcellona 7
Lione 7
Arsenal 7
Chelsea 7
Juventus 6
Paris Saint-Germain 5
Bayern Monaco 5
Inter 4
Real Madrid 3
Manchester City 3
Koge 3
Benfica 3
Servette 3
Paris FC 2
Austria Vienna 1
Hacken 1
Roma 1
OH Leuven 1