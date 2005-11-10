Women’s Champions League, al via la 4ª giornata: oggi scontro diretto per la Roma. In campo l'Inter

Settimana di coppe europee per il calcio femminile, perché questa sera si alzerà il sipario sulla 4ª giornata della Women’s Champions League, che si concluderà poi nella serata di giovedì, con il big match tra Barcellona e Arsenal, di cui la Juventus potrebbe divenire spettatrice interessata soprattutto in caso di vittoria con un'altra big, il Lione: la classifica infatti vede le torinesi un punto sotto le altre formazioni, ed è chiaro che vincere è il primo obiettivo della compagine di Guerrero, ma anche guardare alle altre non sarà cosa così sbagliata. A ogni modo, a questo si penserà domani.

Stasera in campo scenderanno invece Roma e Inter, entrambe tra le mura amiche e rispettivamente contro Servette e Manchester City. Scontro diretto per le giallorosse di Piovani, che dovranno anche guardarsi alle spalle visti gli incroci dei match, ma non sarà semplice neppure il match delle nerazzurre, che devono però riscattare la figuraccia della precedente giornata.

Programma della 4ª giornata di Women’s Champions League

Martedì 10 novembre

Ore 18:45 - Real Madrid-Paris FC

Ore 18:45 - Hacken-Chelsea

Ore 21:00 - Paris Saint-Germain-Bayern Monaco

Ore 21:00 - Roma-Servette

Ore 21:00 - Inter-Manchester City

Mercoledì 11 novembre

Ore 18:45 - OH Leuven-Koge

Ore 21:00 - Juventus-Lione

Ore 21:00 - Benfica-Austria Vienna

Giovedì 12 novembre

Ore 18:45 - Barcellona-Arsenal

La classifica

Barcellona 7

Lione 7

Arsenal 7

Chelsea 7

Juventus 6

Paris Saint-Germain 5

Bayern Monaco 5

Inter 4

Real Madrid 3

Manchester City 3

Koge 3

Benfica 3

Servette 3

Paris FC 2

Austria Vienna 1

Hacken 1

Roma 1

OH Leuven 1