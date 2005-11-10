Women’s Champions League, al via la 4ª giornata: oggi scontro diretto per la Roma. In campo l'Inter
Claudia Marrone
Settimana di coppe europee per il calcio femminile, perché questa sera si alzerà il sipario sulla 4ª giornata della Women’s Champions League, che si concluderà poi nella serata di giovedì, con il big match tra Barcellona e Arsenal, di cui la Juventus potrebbe divenire spettatrice interessata soprattutto in caso di vittoria con un'altra big, il Lione: la classifica infatti vede le torinesi un punto sotto le altre formazioni, ed è chiaro che vincere è il primo obiettivo della compagine di Guerrero, ma anche guardare alle altre non sarà cosa così sbagliata. A ogni modo, a questo si penserà domani.
Stasera in campo scenderanno invece Roma e Inter, entrambe tra le mura amiche e rispettivamente contro Servette e Manchester City. Scontro diretto per le giallorosse di Piovani, che dovranno anche guardarsi alle spalle visti gli incroci dei match, ma non sarà semplice neppure il match delle nerazzurre, che devono però riscattare la figuraccia della precedente giornata.
Programma della 4ª giornata di Women’s Champions League
Martedì 10 novembre
Ore 18:45 - Real Madrid-Paris FC
Ore 18:45 - Hacken-Chelsea
Ore 21:00 - Paris Saint-Germain-Bayern Monaco
Ore 21:00 - Roma-Servette
Ore 21:00 - Inter-Manchester City
Mercoledì 11 novembre
Ore 18:45 - OH Leuven-Koge
Ore 21:00 - Juventus-Lione
Ore 21:00 - Benfica-Austria Vienna
Giovedì 12 novembre
Ore 18:45 - Barcellona-Arsenal
La classifica
Barcellona 7
Lione 7
Arsenal 7
Chelsea 7
Juventus 6
Paris Saint-Germain 5
Bayern Monaco 5
Inter 4
Real Madrid 3
Manchester City 3
Koge 3
Benfica 3
Servette 3
Paris FC 2
Austria Vienna 1
Hacken 1
Roma 1
OH Leuven 1