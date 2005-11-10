Südtirol, Lovisa: "Il calcio cambia continuamente, bisogna mettere in discussione le proprie certezze"

Il calcio è in continua evoluzione e, per restare al passo, è necessario mettere in discussione anche le proprie convinzioni. È questo uno dei concetti espressi da Matteo Lovisa, direttore sportivo del Südtirol, intervenuto al Social Football Summit 2026 di Torino, dove ha affrontato diversi temi legati al mondo del calcio e al lavoro dei dirigenti.

"Siamo troppo ancorati alle nostre certezze, il problema è che il calcio cambia continuamente: anche le cose dell'anno scorso possono essere diverse rispetto a quest'anno", ha esordito Lovisa.

Il direttore sportivo biancorosso si è poi soffermato sulle trattative di mercato condotte di persona, spiegando la propria preferenza per un approccio meno diretto e più distaccato: "Poco di presenza, più sfuggenti, in modo da non far percepire del tutto le sensazioni. Se si riesce a interagire il meno possibile, a me piace di più".

Infine, Lovisa ha indicato alcuni colleghi dai quali prendere esempio, sottolineando l'importanza di imparare dall'esperienza altrui: "Bisogna cercare di comprendere da tanti colleghi che hanno più esperienza di noi. Gli esempi sono tanti, da Sartori a Giuntoli: nei club in cui sono stati hanno fatto grandi cose". Le sue parole riportate da Gianlucadimarzio.com