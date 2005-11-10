Torino, Adams: "Crediamo in noi stessi, bisogna metterci il passato alle spalle"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 20:07Serie A
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27.10.2026 20:07Serie A
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© foto di Federico De Luca 2026
Che Adams, attaccante scozzese del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro il Como: "Abbiamo la nostra identità e dobbiamo credere in quello che facciamo. Sappiamo quanto è emozionante giocare al Grande Torino, i nostri tifosi ci stanno accompagnando e bisogna continuare così. Abbiamo cambiato molto rispetto alla scorsa stagione, vogliamo metterci alle spalle quello che è successo".
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