Lazio, Gattuso: "Bisogna trovare una chiave per entrare nella testa dei giocatori, l'ho imparato"
Marta Bonfiglio
L'allenatore della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita casalinga contro il Monza. Di seguito le sue parole: "Dobbiamo andare forti perché il Monza è giovane, ti viene a prendere è fastidioso. Non dobbiamo essere impreparati. Dobbiamo giocare sulle seconde palle, attaccare, muoverci..."
Su cosa ha inciso lei in questi mesi?
"Io ho vissuto un'epoca del calcio diversa e fare l'allenatore ti aiuta nelle dinamiche dello spogliatoio. Ho sempre pensato che un passo indietro bisogna farlo come si fa con i figli. Ora ho scelto su cosa arrabbiarmi e cosa no, bisogna trovare una chiave per entrare nella testa dei giocatori, per farli giocare in un certo modo e per convincerli a fare certe cose. Il cambiamento è stato da parte mia. Prima mi incazzavo per nulla e adesso no".