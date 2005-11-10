Lazio-Monza, all'Olimpico c'è Immobile: "Emozionante tornare a casa"

C’è anche un volto noto, tra i tifosi presenti all’Olimpico per Lazio-Monza. Le telecamere hanno infatti pizzicato Ciro Immobile, oggi capodelegazione della Nazionale under 16, tornato in quella che per anni è stata casa sua.

Raggiunto da Lazio Style Channel, l’ex attaccante ha parlato così della giornata e della squadra di Gattuso: “È sempre emozionante tornare a casa, rivedere tutto lo stadio bardato dai colori biancocelesti è sempre emozionante. Mio figlio me lo chiedeva da un po' che voleva che lo potassi a vedere una partita e oggi ce l'abbiamo fatta. Sorpreso dalla Lazio? Questa squadra è stata costruita bene quindi non sono sorpreso, è una squadra che gioca bene ed è allenata bene quindi diciamo che e stato un inizio sorprendente un po' per tutti ma io me lo aspettavo”.

Spazio anche ad alcune dichiarazioni sul suo ruolo in azzurro: “Sono contento, è una bella cosa e sono entusiasta di questo progetto, lo porto avanti con tanto impegno. Adesso abbiamo a fine mese un impegno importante, un torneo in Francia, e sono emozionato perché lavorare con i giovani e ripartire da capo è bello quindi andiamo avanti”.