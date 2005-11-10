Monza, Mangas: "Abbiamo lavorato tanto, siamo qui per dimostrarlo"
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Marta Bonfiglio
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Oggi alle 14:49Serie A
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11.10.2026 14:49Serie A
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Ricardo Mangas ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Lazio. Le sue parole: "Abbiamo lavorato molto e oggi abbiamo l'opportunità di far vedere i nostri miglioramenti".
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