Como, Nico Paz su Messi: "Triste per il suo addio, ora testa qui"

Dopo la sfida tra Como e Roma, terminata 0-0, ai microfoni di DAZN è intervenuto per commentare il match Nico Paz: "Dovevamo muoverla più velocemente, abbiamo fatto tutto il positivo ma loro erano tutti in area. Messi? Sono state due settimane bellissime per il suo addio, sono stato molto triste: ho fatto gol e sono contento. Voglio continuare a fare quello che sto costruendo qui a Como".