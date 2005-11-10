Como, Nico Paz su Messi: "Triste per il suo addio, ora testa qui"
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Giuseppe Lenoci
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11.10.2026 15:08Serie A
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Dopo la sfida tra Como e Roma, terminata 0-0, ai microfoni di DAZN è intervenuto per commentare il match Nico Paz: "Dovevamo muoverla più velocemente, abbiamo fatto tutto il positivo ma loro erano tutti in area. Messi? Sono state due settimane bellissime per il suo addio, sono stato molto triste: ho fatto gol e sono contento. Voglio continuare a fare quello che sto costruendo qui a Como".
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