Lazio, Gattuso: "La classifica non la guardiamo sennò ci viene mal di testa"

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la bella vittoria contro il Sassuolo: "Mi porto a casa la mentalità. Quando non siamo aggressivi dobbiamo imparare a fare il blocco difensivo. Ci ha aiutato molto il fatto che sono rimasti in dieci come con il Monza. Quando giochiamo con questa veemenza mettiamo in difficoltà l'avversario. La classifica non la dobbiamo guardare sennò ci viene mal di testa".

Che effetto le fa la classifica?

"Abbiano una strada e lo sai bene. Non dicevi una parola e non fiatavi. Come vogliamo gestire un attimo, andiamo in difficoltà. E' normale che parte tutto dall'allenamento, la legnata non l'abbiamo ancora presa, vedrete dopo. Stanno andando a mille a loro questi ragazzi. Noslin fa una gran pressione, non dobbiamo mollare niente sulla mentalità. C'è solo una strada: quella del lavoro".

Vuoi rispondere ai complimenti di Inzaghi?

"Lo ringrazio. La sua Lazio era veramente forte, la ricordo bene. E' un onore per me perchè se lo dice lui è vero".

Sullo spogliatoio attaccherà i punti mancanti alla salvezza?

"Quando si prendono le mazzate nella vita è così. Tre mesi fa siamo usciti in Coppa Italia con un Mantova che non ha rubato nulla. Quando si vince è tutto più facile. In questo momento stiamo pedalando bene".