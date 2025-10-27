Lazio, Gila: "Penserò al rinnovo. Riconoscente al club? Chi sono l'ho dimostrato io"

Tra i tanti argomenti che Mario Gila ha affrontato in conferenza stampa dopo il successo per 1-0 contro la Juventus, c'è anche quello legato al rinnovo di contratto, che al momento non sembra essere un tema così attuale: "È una cosa a cui penserò, io sono contento qui alla Lazio e nel mio periodo. Il contratto scade nel 2027, manca ancora un po' di tempo e dovrò pensarci. È un tema che riguarda anche i miei procuratori, ne parleremo tra un po' di tempo".

Quanto la aiuta nella sua crescita il ritorno di Sarri?

"Mi dà tantissimo nella fase difensiva perché è un allenatore che mi fa crescere molto per come ci fa lavorare, mi sento molto comodo e mi sento sempre meglio in campo. La fiducia ogni volta cresce, sono molto contento di lavorare con lui. Ancora mi manca molto per crescere, ho potenzialità importante e so di essere ancora giovane per il mio ruolo".

Quando penserà al contratto, avrà più peso la riconoscenza per il club che l'ha fatta crescere o il rammarico per non aver ricevuto prima una proposta di rinnovo?

"Il giocatore che sono l'ho dimostrato io, non è un discorso legato alla società o alla squadra. Andare in scadenza ha dei vantaggi e degli svantaggi, è vero che penserò a tutti questi fattori quando mi verrà fatta una proposta di rinnovo. Tengo molto alla Lazio, ma questo ancora non è successo e quindi dovrò aspettare ancora un po'".

Clicca qui per leggere tutta la conferenza di Mario Gila.