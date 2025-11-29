Milan-Lazio, a San Siro c'è Luis Alberto. Abbraccio nostalgico con Castellanos prima del match
C'è anche Luis Alberto questa sera a San Siro. Il "Mago" spagnolo, protagonista di tanti momenti magici con la maglia biancoceleste, è infatti ospite in occasione della sfida tra Milan e Lazio.
Nel pre-partita, come riportato da Lazio Style Channel, l'attuale centrocampista dell'Al Duhail ha avuto modo di incontrare alcuni dei suoi ex compagni, soffermandosi in particolare con Pedro e Castellanos. Con l'attaccante argentino c'è anche stato un abbraccio nostalgico, in memoria dei vecchi tempi.
Le formazioni ufficiali di Milan-Lazio
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. Allenatore: Allegri.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Belahyane, Pedro, Noslin, Dele-Bashiru, Castellanos. Allenatore: Sarri.