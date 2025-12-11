Cinque sconfitte consecutive in trasferta in Champions: è la prima volta nella storia del Napoli
Con il ko di Lisbona, il Napoli scrive un piccolo capitolo negativo nella sua storia in Europa.
Come evidenziato da Opta, il 2-0 subito dal Benfica rappresenta infatti la quinta sconfitta consecutiva in trasferta in Champions League. Al club azzurro non era mai successo.
Per le cinque sconfitte, ovviamente, bisogna aggiungerne due alle tre della Champions in corso di svolgimento, e tornare indietro all’edizione 2023/2024 della competizione, quella dei tre allenatori (Garcia, Mazzarri, Calzona), chiusa con l’eliminazione dal Barcellona, preceduta dal ko con il Real Madrid nella fase a gironi.
