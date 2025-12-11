"McJuve, dai fischi alla festa. Napoli, la tassa Mou". L'apertura del Corriere dello Sport

"McJuve" è il titolo scelto oggi dal Corriere dello Sport per aprire la sua prima pagina e celebrare il 2-0 con cui la Juventus batte il Pafos nella sesta giornata della League Phase di Champions League. All'Allianza Arena decidono le reti di McKennie e David: "Dai fischi alla festa, McKennie e David blindano i playoff - si legge -. Spalletti a quota 9. Conceicao entra e cambia marcia ai bianconeri: Pafos battuto 2-0. Primo tempo deludente. Palo di Anders, svolta nella ripresa. Seconda vittoria di fila in Europa per Lucio, ora al 17° posto. Decisive le sfide contro Benfica e Monaco".

Sconfitto invece il Napoli, battuto 2-0 dal Benfica a Lisbona: "Napoli, la tassa Mou. Senza sette giocatori, Conte perde 2-0 con il Benfica. Dopo i cinque successi consecutivi i campioni d'Italia sbandano a Lisbona. Brilla Rios, che Gasp voleva alla Roma: il colombiano segna e costruisce il gol di Barreiro. Antonio ancora in zona playoff".

Spazio poi anche ad un piccolo titolo sull'Inter ("Inter nei guai: Acerbi salta la Supercoppa, Calha spera"), ad un box sul mercato della Roma e agli impegni delle italiane tra Europa e Conference League: "Roma, i soldi per Zirkzee. Il Bologna a Dallinga. Viola, in testa ha solo il Verona". Sulla Lazio, invece, si parla di Guendouzi: "Guendouzi in bilico: la Lazio riflette".