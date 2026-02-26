Dall'Arabia Saudita: occhio a Simone Inzaghi, rischia la panchina all'Al Hilal

Stando alle indiscrezioni che arrivano dall'Arabia Saudita, la panchina di Simone Inzaghi all'Al Hilal sarebbe tutt'altro che salda. Negli ultimi cinque giorni sono arrivati due deludenti pareggi e la squadra, dopo 23 giornate di campionato, è attualmente terza se pur con un distacco di soli tre punti dalla capolista Al Nassr. Meglio in AFC Champions League dove l'Al Hilal ha vinto il suo raggruppamento accedendo agli ottavi di finale.

Tuttavia, i risultati non sono in linea con le aspettative, soprattutto alla luce degli oltre 170 milioni spesi in cartellini. Il mercato di gennaio, che ha portato un giocatore top come Karim Benzema, non solo non ha aiutato ma ha creato ulteriore malcontento poiché ha portato al "taglio" di Darwin Nunez, pagato 53 milioni e ora non utilizzabile nella Saudi Pro League per raggiunto numero di stranieri tesserabili.

A Inzaghi viene inoltre imputato l'aver dilapidato un corposo vantaggio in classifica, considerando che al termine del girone d'andata la squadra era prima a +5 dall'Al Nassr. Per il tecnico di Piacenza saranno decisive le prossime settimane.