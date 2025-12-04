TMW Lazio, l'Olimpico risponde a Lotito: "Oltre alla faccia, ci mettiamo anche il cuore!"

Continua l'area di contestazione in casa Lazio. Nei primi quindici minuti di gioco nella gara contro il Milan di Coppa Italia, i tifosi biancocelesti hanno esposto diversi striscioni in tutti i settori dello stadio, con sopra scritto queste semplici parole: "Oltre alla faccia, ci mettiamo anche il cuore!".

Il motivo di questa ennesima presa di posizione risiede in una dichiarazione del presidente Claudio Lotito che ha fatto scatenare l'ira del popolo laziale. Nelle scorse settimane, infatti, il patron aveva commentato così lo sciopero del tifo in occasione di Lazio-Lecce ai microfoni di Sky Sport: "Chi sono questi che organizzano questa roba? lo la faccia ce la metto, loro no. lo non accetto intimidazioni e non accetto che ci siano dei comportamenti strumentali e non di semplice critica. Inibire alla gente di venire allo stadio è una cosa grave, quelli che non vengono sono quelli che utilizzano la Lazio per i propri fini. Non accetto le intimidazioni che ricevo da un anno e mezzo. Vedrete che alla fine questi comportamenti usciranno e quali sono quelli che hanno riflessi da codice penale". Ed ecco pronta la risposta dei tifosi.