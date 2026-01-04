Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: c'è Guendouzi dal 1', Lucca nemmeno in panchina

La domenica calcistica si apre all’Olimpico. Alle 12.30 Lazio e Napoli inizieranno il loro 2026 affrontandosi in un match molto affascinante. Da una parte la squadra di Maurizio Sarri che vuole tenere il passo del Como, vittorioso contro l’Udinese, al sesto posto. Dall’altra quella di Antonio Conte che vuole rispondere al successo del Milan contro il Cagliari. Gli azzurri, dopo la conquista della Supercoppa Italiana, hanno superato la Cremonese nell’ultimo turno dell’anno solare mentre i biancocelesti sono reduci da due pareggi consecutive e da una serie di quattro risultati utili di fila.

Le scelte di Sarri

Maurizio Sarri conferma la formazione della vigilia con Matteo Guendouzi in campo dal primo minuto a centrocampo insieme a Cataldi e Basic. In difesa davanti a Provedel spazio a Marusic a destra, Pellegrini a sinistra mentre la coppia centrale è formata da Gila e Romagnoli. In attacco il tridente formato da Cancellieri, Noslin e Zaccagni.

L'undici di Conte

Antonio Conte non avrà a disposizione Lorenzo Lucca, nemmeno in panchina. In attacco con Hojliund ci sono Elmas e Neres. Tutto confermato il resto dell'undici con Milinkovic-Savic in porta, Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus in difesa e McTominay e Lobotka in mezzo al campo mentre sugli esterni spazio a Spinazzola e Politano.

Le formazioni ufficiali

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Spinazzola, McTominay, Lobotka, Politano; Elmas, Hojlund, Neres.