Il Porto allunga e segna il 3-1 sul Napoli con un ex Serie A: tris calato da Kiwior
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Dimitri Conti
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Oggi alle 22:41Serie A
autore Dimitri Conti
04.11.2026 22:41Serie A
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Il Porto dilaga, 3-1 sul Napoli all'80' firmato da un ex Serie A come Jakub Kiwior. La rete è una sorta di fotocopia del primo centro biancoblu, con un calcio d'angolo ben eseguito e lo stacco del difensore, ex Spezia, che trafigge Meret.
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