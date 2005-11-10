Udinese, Zanetti: "In passato non me la sono sentita di arrivare qua per via del mio modulo"

Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell'Udinese e come da lui stesso ammesso in conferenza stampa, già in passato era stato vicino alla panchina dei friulani, rifiutando però la proposta per via del suo stile di gioco.

Non vuole stravolgere la squadra, inizialmente le novità quindi saranno poche, anche tatticamente:

“Arrivo qui con un bagaglio variegato, già in passato ero vicino a questa panchina e avevo sempre giocato con un altro sistema rispetto a quello che si fa abitualmente qui e non me la sono sentita. Adesso invece ho fatto tanta esperienza, ho vinto e perso con tanti sistemi. Stravolgere questa squadra sarebbe uno shock termico, non escludo di non farlo mai, perché dovrò provarle tutte. Ora però devo consolidare, la squadra è costruita per variare da un 3-5-2 a un 3-4-2-1 e questo faremo. Poi ho le basi e le capacità per variare se dovesse essere necessario”.

Conosce già Lovric ed Ebosse, cosa potrebbero dare? Zaniolo come lo vede, non è partito come ci si aspettava:

“Capisco che si voglia parlare dei singoli, ma guardo al gruppo. In questa squadra non ci sono giocatori che possono vincere da soli le partite, pochissimi in Serie A possono farlo. Deve funzionare la squadra affinché un giocatore forte si esprima, io voglio portare a Zaniolo i giusti spazi, i giusti movimenti dei compagni. Vale per lui come per tutti, anche per Lovric. Oggi è il giorno 2 della mia gestione, ma è il giorno 0, si reimpasta tutto, le gerarchie le darà il campo, che parla sempre. Questa squadra ha dei titolari chiaramente, non sono matto, se lo sono guadagnato sul campo. Però se qualcosa dovesse cambiare io dovrò cambiare a mia volta, perché il mio obiettivo è portare l'Udinese più in alto possibile. Sono qui con un contratto di 8 mesi, lasciando a casa 3 membri del mio staff, sono qui per guadagnarmi tutto. Mi è stato anche proposto di mettere un'opzione per il rinnovo, ma non l'ho voluta mettere, perché sono qui per dimostrare e per tirare fuori tutto quello che hanno questi ragazzi, se ci riusciremo i risultati arriveranno”.