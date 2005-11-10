Lazio, il primo posto in Serie A spinge anche il titolo in Borsa: quotazioni in rialzo di circa il 6%

La Lazio vola in campionato e festeggia anche a Piazza Affari. Dopo la nona giornata di Serie A 2026/27, la formazione biancoceleste è in testa alla classifica con 25 punti, in attesa della sfida tra Venezia e Inter. Un avvio sorprendente, il secondo migliore nella storia del club, che alimenta le ambizioni di tornare a competere per lo scudetto e conquistare un posto in Champions League. L’ultima partecipazione risale alla stagione 2022/23, chiusa con il secondo posto alle spalle del Napoli.

Titolo in crescita, ma attenzione alla volatilità

In mattinata, riporta Calcio & Finanza, le azioni della Lazio hanno registrato un rialzo del 5,88%, raggiungendo quota 1,80 euro. Un andamento che richiama l’estate 2025, quando la campagna abbonamenti aveva accompagnato una crescita dell’8%, con il titolo oltre 0,97 euro e una capitalizzazione vicina ai 65 milioni. Oggi, però, emerge il paradosso di una squadra prima in classifica e ultima in Serie A per riempimento dello stadio. La quotazione resta inoltre esposta a forti oscillazioni: il flottante limitato rende il titolo particolarmente sensibile anche a volumi contenuti di acquisto e vendita.