La Lazio da record di Gattuso dove può arrivare? Il parere degli ospiti

Alla radio di Tuttomercatoweb.com si parla della Lazio capolista in solitaria a questa pausa per le Nazionali. Ma a cosa può ambire la squadra di Gattuso?

Stefano Impallomeni: "Una partenza stratosferica, la realtà dice che la Lazio sta over-performando. Si sta divertendo in tutto questo caos in cui nessuno aveva una speranza. La Lazio non deve disperdere questo entusiasmo, arriveranno momenti difficili ma dovrà mantenere intatto quello. Devono capire che deve rimanere quello lo spirito della Lazio. Devono viverla così".

Pino Capua: "E' un entusiasmo che non si deve spegnere. Gattuso è bravissimo a mantenere un profilo basso, il segnale è quello che si è visto a Napoli. I giocatori erano delusi perché speravano di vincere ancora. E alla Lazio mancano ancora dei giocatori. Io sono convinto che ci sono Inter e Roma più forti, anche se la cartina tornasole di questa prima parte di stagione sarà il derby".

Claudio Anellucci: "Partenza importante in un campionato dove non ci sono fenomeni. Tutte le squadre con le coppe sono in difficoltà, perché devono ancora metabolizzare il doppio impegno. Gattuso è stato molto inteligente, ha capito che ha una squadra buona ma deve tenere tutti con la testa giusta. E oggi la testa fa la differenza. Per me sta facendo un miracolo, perché tutti stanno dando il 300%".

Fabrizio Maffei: "A quaranta punti la Lazio fa festa, perché tutti ad inizio anno pensavamo che avrebbe faticato. Nulla faceva presagire una situazione di questo tipo. A Napoli il primo tempo è stato dominato, mentre nel secondo tempo gli Azzurri disperati hanno reagito. Andare a giocare in trasferta contro una squadra che in campo aveva fior di giocatori non era scontato. La domanda è se la Lazio riuscirà a tamponare eventuali assenze. Ai biancocelesti non pongo limiti, ma per caratura non farei paragoni con il Leicester".

Mimmo Cugini: "E' sorprendente ma dopo tutte queste giornate, se guardi una partita della Lazio, capisci che sta nascendo qualcosa d'importante. Ci sono dei giocatori che venivano considerati normali e si sono calati nel ruolo che sta adottando Gattuso. E ci metto Sutalo, Belahyane e Frattesi. Si è creata un'alchimia che ti fa essere anche più forte di quello che realmente sei. Ormai non è più casuale ce la Lazio sia lì. A me ha impressionato la partita di Napoli, era complicata e ho visto una squadra che è andata lì per dimostrare chi è. E non so però dove arriverà".

Francesco Bonfanti: "E' un allineamento di pianeti e poi quando vedi che le cose girano, l'autostima del gruppo cresce in maniera esponenziale. Il gruppo si esalta con i risultati. Non so se è da Scudetto, ho dei dubbi ma già il fatto di considerarla per obiettivi importanti come la zona Champions mi sembra già un risultato straordinario".

Francesco Repice: "Per me è molto attendibile. Per arrivare allo Scudetto non lo so, ma la squadra si è ritrovata sotto Gattuso. Quando si allineano i pianeti, le cose possono andare così fino in fondo. Vedi il Verona, il Leicester. Ci sono delle stagioni in cui si crea l'allineamento perfetto. Io dico che non devono toccare nulla. Adesso solo lì dentro può rompere il giocattolo a Gattuso".

Arturo Di Napoli: "Per quello che vedo è un primato più che attendibile, ma il campionato è lungo e gli imprevisti ci sono. Bisogna vedere come reagisce la Lazio quando arriveranno momenti difficili".