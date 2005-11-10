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Italia, Mancini: "Spero niente fischi per Donnarumma. San Siro? L'ultima volta qui ho vinto"

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Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 19:08Serie A
11.11.2026 19:08Serie A
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Il ct Mancini presenta i temi di Italia-Francia, gara valida per la quinta giornata della Lega 1 di Nations League. Le sue parole
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Italia e Francia tornano a sfidarsi dopo il pareggio per 1-1 maturato a Saint Denis. Il commissario tecnico della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, presenta in conferenza stampa i principali temi della partita, in programma domani alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

18.15 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le 18.30.

18.56 - Inizia la conferenza stampa di Mancini.

Qual è il vero obiettivo della gara di domani? Il primo posto o solo conferme?
"Cerchiamo sicuramente conferme e miglioramenti. Poi, ovviamente, visto che abbiamo sette punti e due partite da giocare, possiamo qualificarci. Mi sembra che sia una cosa buona e all'inizio anche un po' insperata. Entrambe le cose".

Come ha trovato Barella e Cisse?
"L'effetto San Siro non mi condiziona, le mie scelte penso che saranno quelle giuste a prescindere dallo stadio. Mi sembra che siano due giocatori reduci da ottime partite, questo è positivo per tutti e due per noi".

La mette a disagio che il risultato sportivo possa riverberarsi sul voto federale?
"Io penso che dobbiamo pensare alla partita, in questo momento abbiamo una gara domani e una domenica. Queste sono le cose importanti ora".

A Parigi grande partita, domani è più facile o più difficile ripeterla?
"È stata una buona partita, anche nei momenti in cui dovevamo difendere, perché comunque la Francia ci ha messo un po' lì come ha fatto con il Belgio: è una grandissima squadra. Però ci sono state anche cose migliorabili da parte nostra, speriamo di migliorarle domani per vincere la partita".

Donnarumma in campo senza fischi, siamo pronti?
"Spero di sì. Gigio è un grande portiere, oltre a essere un ragazzo straordinario. Al di là di quello che è successo anni fa, non credo meriti fischi: uno allo stadio si spera che vada a tifare, noi speriamo di metterci nelle condizioni per farci tifare".

Nelle ultime tre partite a San Siro, l'Italia ha perso...
"Io l'ultima l'ho vinta, e non era neanche semplice, con l'Inghilterra".

Bastoni e Dimarco possono fare qualcosa di diverso?
"Sono giocatori che hanno giocato anche in una linea a quattro, bastano pochi allenamenti e si possono ritrovare a loro agio".

Preferisce la maxi-sosta come in passato, o quella classica?
"A me non è piaciuta quella di quattro partite. Potendo scegliere, preferisco la classica, con due partite alla volta".

Serve un raffreddore dei francesi?
"Beh, se viene a Olise non è male... Scherzi a parte, è bello giocare partite così con avversari così forti, è il bello del calcio: dobbiamo fare la nostra partita, cercare di vincerla e di fare il nostro gioco, provando a migliorare quanto fatto finora".

Cosa pensa della nuova linea arbitrale che lascia giocare?
"Lo dicevo vent'anni fa... Sicuramente hanno migliorato il gioco delle partite. Se poi si segnano un sacco di gol, forse è perché si difende male. Però, per chi guarda da fuori è più bello e divertente vedere una partita che finisce 4-3".

Sugli esterni c'è qualcosa da sistemare?
"Sicuramente in quel ruolo abbiamo ragazzi giovani, con meno esperienza rispetto ad altri. Possono farla in queste partite, e migliorare. Poi speriamo che tra sei mesi siano migliorati tutti".

Sta convocando tantissimi giocatori, può essere il chiavistello per migliorare il calcio italiano?
"Purtroppo non ho la soluzione. Noi dobbiamo chiamarli per conoscerli direttamente, aver avuto dei ragazzi più giovani è stato importante per conoscerli e capire le qualità che possono avere, anche in ottica futura".

Cosa cambierà rispetto alla gara di andata?
"La partita di andata è stata difficile in certi momenti, la Francia ci ha tenuto lì e siamo stati bravi nel difendere. Nel secondo tempo Gigio ci ha salvato, però la partita di domani sarà diversa, la giocheremo cercando di vincere con una delle migliori squadre al mondo".

Cosa cambia non sapere se ci sarà Mbappé o meno?
"Io suggerirei di non rischiare (ride, ndr). Poi deve giocare la Champions, è meglio se non gioca domani. Detto questo, la Francia ha così tanti attaccanti, uno meglio dell'altro, che è difficile scegliere tra l'uno e l'altro".

Cosa pensa delle prime gare di Zidane come ct?
"Le ha vinte tutte, o quasi. Mi sembra che abbia iniziato molto bene, conosce i giocatori molto bene: è stato un grande campione, ha un grande passato al Real Madrid, credo che farà una grande carriera anche in nazionale, tra i giocatori che ha e la sua esperienza".

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