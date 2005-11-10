Italia, Calafiori: "San Siro ci caricherà. Con la Francia ci vorranno testa e cuore"

L'Italia torna a sfidare la Francia dopo il pareggio per 1-1 maturato a Saint Denis. Il difensore della Nazionale azzurra, Riccardo Calafiori, presenta in conferenza stampa i principali temi della partita, in programma domani alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

18.15 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le 18.30.

18.39 - Inizia la conferenza stampa di Calafiori.

La gara decisiva per i quarti di finale sarà a Bruxelles: vi scarica un po' di tensione?

"No, credo che domani lo stadio pieno ci aiuterà e basta. Non penso si possa prendere alla leggera l'avversario che andiamo a incontrare. Lo vedo come una cosa positiva, pensiamo a domani e poi a domenica".

Ti senti un leader del gruppo?

"Beh, siamo tanti giovani... Un po' più grande mi inizio a sentire, però è ancora presto: ho ancora poca esperienza in Nazionale, cerco di trascinare la mia squadra e di essere un leader tramite le azioni in campo, più che con il linguaggio".

Cosa vi hanno dato gli ultimi risultati?

"Io ho sempre detto che era presto per vedere grossi cambiamenti, ma sicuramente cominciare con risultati positivi aiuta. Ci dà più fiducia, domani è un test importante e vediamo".

La gara di andata vi ha dato consapevolezza. Cosa dovete migliorare e quali errori evitare?

"Cioè, dall'ultima partita è cambiato tanto? Che è cambiato? È stata una gara tosta, da cui era importante uscire a testa alta e l'abbiamo fatto. Domani giochiamo in casa, sono tutte cose positive che ci permettono di arrivare alla partita più consapevoli".

È da preparare tatticamente o mentalmente?

"In Nazionale non c'è tanto tempo per stare insieme e prepararsi tatticamente a uno stile diverso dal club. Penso ci vorranno testa e cuore".

Domani di nuovo contro Olise...

"Spero di marcarlo di nuovo. C'è poco da studiare: è un giocatore di alto livello, come altri del loro attacco. È sempre emozionante giocare in Nazionale contro questi giocatori, è un bel test personale".

Mancheranno Tchouameni e Mbappé, può essere una possibilità in più?

"Secondo me sarà comunque complicata, hanno diversi giocatori di altissimo livello e credo cambi poco. Preferisco rimanere concentrato sulla mia squadra, dipende da come approcciamo la partita".

18.45 - Conclusa la conferenza stampa di Calafiori.