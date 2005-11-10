Cremonese, Stuckler: "La Serie B è un altro livello, ma mi sono ambientato subito"

Dopo un rendimento più che positivo con la Primavera grigiorossa e due esperienze formative in Serie C, di cui una conclusa da capocannoniere del proprio girone, David Stuckler è tornato alla Cremonese e ha saputo subito incidere segnando due gol nelle tre partite giocate sin qui. L’attaccante classe 2004 ha parlato del suo percorso e delle emozioni vissute nelle ultime settimane in conferenza stampa.

Cosa significa per te giocare con la Cremonese ed essere tra i giocatori più apprezzati dai tifosi?

“Giocare per la Cremonese è un’emozione indescrivibile, soprattutto per un ragazzo come me che è passato dal Settore Giovanile. Andavo sempre allo Zini per seguire la prima squadra dal settore Distinti e il fatto che ora sia io a scendere in campo è bellissimo. Mi fa molto piacere l’affetto dei tifosi nei miei confronti”.

Il tuo primo gol in Serie B è arrivato contro la tua ex squadra, il Vicenza. Cos’hai provato in quel momento?

“Ho provato una grande gioia, ma allo stesso tempo era giusto che mi trattenessi per rispetto dell’affetto che mi hanno trasmesso nella scorsa stagione. È stata comunque un’emozione incredibile”.

Sei tornato in campo dopo un periodo di stop causa infortunio. Come hai vissuto le settimane fuori dal campo?

“Ammetto che è stato tosto, perché vedere i ragazzi allenarsi e giocare mentre io non potevo scendere in campo non è stato semplice. Ma sono molto contento di essere tornato a disposizione del mister e spero di non avere altri problemi in futuro”.

Con il Benevento sei entrato e hai sfiorato il gol, a Vicenza hai subito inciso. Cosa ti ha detto mister Pecchia prima di scendere in campo?

“Il mister mi chiede di dare sempre il massimo. Dopo la partita con il Benevento ero dispiaciuto per non essere riuscito a segnare nell’azione in cui ho provato scavetto, e il mister mi ha subito consolato dicendo che prima o poi il gol sarebbe arrivato. Infatti al termine della gara con il Vicenza mi ha detto “Visto? Devi rimanere sereno e fare ciò di cui sei capace””.

Che rapporto hai con i tuoi compagni? Lo spogliatoio è molto giovane…

“Siamo un gruppo splendido sia dentro che fuori dal campo. Non nascondo che quando sono arrivato avevo il timore che sarebbe stato difficile entrare in uno spogliatoio con giocatori esperti e con tante presenze in Serie A, e invece sono proprio loro le persone più umili e disponibili che abbia mai incontrato. Sono sempre pronti a darti una mano e a supportarti, oltre a dare consigli per migliorare. Mi trovo davvero benissimo”.

C’è un aspetto sul quale senti di poter migliorare?

“Sì, penso di essere ancora giovane e di dover lavorare su più fronti. Per esempio dovrei essere più cattivo sotto porta, nelle ultime due gare avrei potuto segnare di più. E ci sono altri aspetti sui quali mi concentro ogni volta che scendo in campo per allenarmi”.

Ormai sei cremonese d’adozione, ma il tuo percorso è partito da lontano. Quando hai capito che avresti potuto farcela?

“All’inizio è stato difficile perché avevo 17 anni, non conoscevo nessuno e non parlavo italiano. Ma è stato proprio in quel momento che ho trovato conforto nella religione e in Dio. Sono diventato molto credente, penso che sia stato lui a guidarmi e a darmi l’occasione che ho avuto in questi mesi. Non c’è stato un momento specifico in cui ho capito che ce l’avrei fatta, ma spesso ho trovato conforto in Dio”.

Hai sofferto il salto di categoria, dalla Serie C alla Serie B?

“Ovviamente sono due campionati diversi e in Serie B il livello è più alto sotto tutti gli aspetti, ma penso di essere riuscito ad abituarmi. Durante il ritiro ho lavorato con giocatori di qualità che mi hanno permesso di ambientarmi subito. Spero di dimostrare che posso stare in questa categoria”.

C’è un aspetto della tua vita che secondo te i tifosi non conoscono?

“Sono un ragazzo molto tranquillo, a cui piace stare a casa, riposare e leggere la Bibbia. Penso però che questo si veda già in campo, dal modo in cui entro e dalla mia esultanza”.