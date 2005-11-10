Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Cremonese, Stuckler: "La Serie B è un altro livello, ma mi sono ambientato subito"

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 17:04Serie B
11.11.2026 17:04Serie B
Fonti preferite
L'attaccante classe 2004 racconta il ritorno alla Cremonese, i primi gol in Serie B, il rapporto con Pecchia e il percorso che lo ha portato allo Zini.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo un rendimento più che positivo con la Primavera grigiorossa e due esperienze formative in Serie C, di cui una conclusa da capocannoniere del proprio girone, David Stuckler è tornato alla Cremonese e ha saputo subito incidere segnando due gol nelle tre partite giocate sin qui. L’attaccante classe 2004 ha parlato del suo percorso e delle emozioni vissute nelle ultime settimane in conferenza stampa.

Cosa significa per te giocare con la Cremonese ed essere tra i giocatori più apprezzati dai tifosi?
“Giocare per la Cremonese è un’emozione indescrivibile, soprattutto per un ragazzo come me che è passato dal Settore Giovanile. Andavo sempre allo Zini per seguire la prima squadra dal settore Distinti e il fatto che ora sia io a scendere in campo è bellissimo. Mi fa molto piacere l’affetto dei tifosi nei miei confronti”.

Il tuo primo gol in Serie B è arrivato contro la tua ex squadra, il Vicenza. Cos’hai provato in quel momento?
“Ho provato una grande gioia, ma allo stesso tempo era giusto che mi trattenessi per rispetto dell’affetto che mi hanno trasmesso nella scorsa stagione. È stata comunque un’emozione incredibile”.

Sei tornato in campo dopo un periodo di stop causa infortunio. Come hai vissuto le settimane fuori dal campo?
“Ammetto che è stato tosto, perché vedere i ragazzi allenarsi e giocare mentre io non potevo scendere in campo non è stato semplice. Ma sono molto contento di essere tornato a disposizione del mister e spero di non avere altri problemi in futuro”.

Con il Benevento sei entrato e hai sfiorato il gol, a Vicenza hai subito inciso. Cosa ti ha detto mister Pecchia prima di scendere in campo?
“Il mister mi chiede di dare sempre il massimo. Dopo la partita con il Benevento ero dispiaciuto per non essere riuscito a segnare nell’azione in cui ho provato scavetto, e il mister mi ha subito consolato dicendo che prima o poi il gol sarebbe arrivato. Infatti al termine della gara con il Vicenza mi ha detto “Visto? Devi rimanere sereno e fare ciò di cui sei capace””.

Che rapporto hai con i tuoi compagni? Lo spogliatoio è molto giovane…
“Siamo un gruppo splendido sia dentro che fuori dal campo. Non nascondo che quando sono arrivato avevo il timore che sarebbe stato difficile entrare in uno spogliatoio con giocatori esperti e con tante presenze in Serie A, e invece sono proprio loro le persone più umili e disponibili che abbia mai incontrato. Sono sempre pronti a darti una mano e a supportarti, oltre a dare consigli per migliorare. Mi trovo davvero benissimo”.

C’è un aspetto sul quale senti di poter migliorare?
“Sì, penso di essere ancora giovane e di dover lavorare su più fronti. Per esempio dovrei essere più cattivo sotto porta, nelle ultime due gare avrei potuto segnare di più. E ci sono altri aspetti sui quali mi concentro ogni volta che scendo in campo per allenarmi”.

Ormai sei cremonese d’adozione, ma il tuo percorso è partito da lontano. Quando hai capito che avresti potuto farcela?
“All’inizio è stato difficile perché avevo 17 anni, non conoscevo nessuno e non parlavo italiano. Ma è stato proprio in quel momento che ho trovato conforto nella religione e in Dio. Sono diventato molto credente, penso che sia stato lui a guidarmi e a darmi l’occasione che ho avuto in questi mesi. Non c’è stato un momento specifico in cui ho capito che ce l’avrei fatta, ma spesso ho trovato conforto in Dio”.

Hai sofferto il salto di categoria, dalla Serie C alla Serie B?
“Ovviamente sono due campionati diversi e in Serie B il livello è più alto sotto tutti gli aspetti, ma penso di essere riuscito ad abituarmi. Durante il ritiro ho lavorato con giocatori di qualità che mi hanno permesso di ambientarmi subito. Spero di dimostrare che posso stare in questa categoria”.

C’è un aspetto della tua vita che secondo te i tifosi non conoscono?
“Sono un ragazzo molto tranquillo, a cui piace stare a casa, riposare e leggere la Bibbia. Penso però che questo si veda già in campo, dal modo in cui entro e dalla mia esultanza”.

Articoli correlati

Immagine news 1
Cremonese, il report medico: problemi alla caviglia sia per Stuckler che per Barbieri
Immagine news 2
Cremonese in ansia per la caviglia di Stuckler. Si attendono gli esami
Immagine news 3
La Cremonese blinda il centravanti Stuckler: il danese ha firmato per i prossimi 4 anni

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
17:04 Serie B
Cremonese, Stuckler: "La Serie B è un altro livello, ma mi sono ambientato subito"
Immagine news 2
16:04 Serie B
Sudtirol, buone notizie per Possanzini: Pyyhtia ha recuperato dall'infortunio
Immagine news 3
15:18 Serie B
Catanzaro, influenza per Iemmello e Pafundi: da valutare il recupero
Immagine news 4
14:50 Serie B
Südtirol, Lovisa: "Il calcio cambia continuamente, bisogna mettere in discussione le proprie certezze"
Immagine news 5
14:00 Serie B
Pisa, Sapola brilla allo Spezia: Bologna e Frosinone sulle tracce del difensore
Immagine news 6
13:34 Serie B
Cresce la Serie B, impatto produttivo complessivo di 1,6 miliardi di euro
Immagine news 7
13:11 Serie B
Catanzaro, Iemmello rinnova fino al 2028: il capitano resta, ma niente annunci
Immagine news 8
12:35 Serie B
Nasce "Fight for Samp", il videogioco dei tifosi della Sampdoria: il boss finale è il Viperetta
Immagine editoriale di Marco Conterio
Emergenza Inter, tutti i perché: non c'è un nuovo Pio Esposito ed è costruita per un solo modulo (poco europeo). L'Under 23 ancora non produce e il mercato sta prendendo una direzione diversa
Primo piano
Immagine top news n.0 L'anno della maturità di Camarda: le promesse, le parole, poi 119 minuti. E a gennaio, il mercato
Immagine top news n.1 Lazio, dopo Floriani Mussolini pronti altri due rinnovi. Ma per Cataldi si va verso l'addio
Immagine top news n.2 Inter, sospiro di sollievo per Thuram: gli esami hanno confermato un affaticamento muscolare
Immagine top news n.3 Un recupero importante per Spalletti: oggi è tornato ad allenarsi in gruppo Conceicao
Immagine top news n.4 L'America sonda il terreno per l'Inter: no di Oaktree, non cederà le quote nel 2027
Immagine top news n.5 Chi è Camello, possibile colpo a zero per il Como a giugno. Ma può arrivare prima
Immagine top news n.6 Osmajic trascina il Genoa, l'agente: "Non è una sorpresa. Ecco le altre italiane che lo volevano"
Immagine top news n.7 Il Milan rompe gli indugi: vuole Tresoldi già a gennaio in coppia con Ramos. Costi e retroscena
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.2 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.3 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Cugini: "Italia, mi aspetto una risposta come quella di Parigi"
Immagine news Altre Notizie n.2 Repice: "Lazio ritrovata con Gattuso. Quando si allineano i pianeti..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Anellucci: "Lazio, c'è una cosa che Gattuso ha capito perfettamente"
Serie A
Immagine box news Serie A Massaro: "Baresi ha lasciato al Milan una grande eredità. Dobbiamo continuare a trasmetterla"
Immagine box news Serie A Dilemma Spalletti: recuperato Conceicao ma a destra ci sarebbe Kolo Muani...
Immagine box news Serie A Futuro alla Juventus? Lo scopritore di Scamacca: "Penso possa esserne lusingato"
Immagine box news Serie A L'agente di Osmajic: "De Rossi gli ha detto: 'Siamo simili, ma io non mordo'"
Immagine box news Serie A L'anno della maturità di Camarda: le promesse, le parole, poi 119 minuti. E a gennaio, il mercato
Immagine box news Serie A Falcidiato dagli infortuni, Pato confida: "Una cosa mi ha fatto più male al Milan"
Serie B
Immagine box news Serie B Cremonese, Stuckler: "La Serie B è un altro livello, ma mi sono ambientato subito"
Immagine box news Serie B Sudtirol, buone notizie per Possanzini: Pyyhtia ha recuperato dall'infortunio
Immagine box news Serie B Catanzaro, influenza per Iemmello e Pafundi: da valutare il recupero
Immagine box news Serie B Südtirol, Lovisa: "Il calcio cambia continuamente, bisogna mettere in discussione le proprie certezze"
Immagine box news Serie B Pisa, Sapola brilla allo Spezia: Bologna e Frosinone sulle tracce del difensore
Immagine box news Serie B Cresce la Serie B, impatto produttivo complessivo di 1,6 miliardi di euro
Serie C
Immagine box news Serie C Bernardi: "I verdetti a maggio. Questa Reggiana ce la può fare: lo dice la storia"
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Campedelli lascia Forlì. Carpi, ecco Miramari
Immagine box news Serie C Ravenna, quanto giocherà Ronaldinho? Atteso per la rifinitura, potrebbe partire titolare
Immagine box news Serie C Il Potenza di Tisci secondo solo al Barcellona di Yamal: il dato sui gol fatti
Immagine box news Serie C "Sistema arbitrale corrotto e mafioso". Lo sfogo di Criscitiello dopo Folgore Caratese-Carpi
Immagine box news Serie C Tutti a vedere il ritorno di Ronaldinho? La Curva del Ravenna: "Tolleranza zero per colori di altri club"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Juventus all'esame Lione: il programma della 4ª giornata di Women’s Champions League
Immagine box news Calcio femminile Prima gioia europea per la Roma, l'Inter cade con il City. I risultati della UWCL
Immagine box news Calcio femminile Bertolini: "Italia favorita nel play off per il Mondiale. Dragoni? Il più grande talento azzurro"
Immagine box news Calcio femminile Roma-Servette, le formazioni ufficiali: Pilgrim preferita a Piemonte. C'è Marinelli dal 1°
Immagine box news Calcio femminile Inter-Manchester City, le formazioni ufficiali: Polli guida l'attacco. Bugeja e Glionna esterne
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, al via la 4ª giornata: oggi scontro diretto per la Roma. In campo l'Inter
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo e il “Metodo Orsato”: i benefici superano gli errori?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
11 novembre 2006, la Roma espugna San Siro e vince la millesima partita della sua storia
Immagine box news Fantacalcio Chi prendere e chi evitare al Fantacalcio del Sassuolo di D'Aversa
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi