Roma, Endrick è il grande obiettivo di gennaio: il brasiliano apre all'addio al Real Madrid

La Roma ha individuato nell'attacco il reparto da rinforzare con maggiore urgenza nella prossima sessione di mercato, che prenderà il via il 28 dicembre. Gian Piero Gasperini ha più volte sottolineato la necessità di ampliare le alternative offensive, mentre il direttore sportivo Tony D'Amico ha confermato: "Ci manca un esterno di gamba". L'obiettivo della società è mettere a disposizione dell'allenatore due nuovi attaccanti, mantenendo la linea già seguita in estate: calciatori giovani e ingaggi non superiori ai quattro milioni di euro annui.

Roma, Endrick è il primo nome: il brasiliano apre alla partenza dal Real Madrid

Secondo quanto riferisce Il Messaggero, in cima alla lista dei desideri c'è Endrick, già seguito a lungo durante l'ultima sessione estiva. Il ventenne brasiliano sta trovando pochissimo spazio nel Real Madrid, con appena 141 minuti disputati tra Liga e Champions League, impreziositi da un gol e un assist. Dal ritiro della nazionale ha lasciato aperta la porta a un possibile trasferimento: "Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni di squadra. Non so ancora che cosa accadrà, è tutto nelle mani di Dio. Chiedo solo ciò che è meglio per la mia carriera".

Mourinho frena la cessione, Roma in concorrenza con Milan e Sporting

La Roma ha già avviato i contatti con il Real Madrid, incontrando alcuni dirigenti spagnoli, tra cui Roberto Carlos, alla vigilia della sfida europea tra le due squadre. Il principale ostacolo resta José Mourinho, intenzionato a trattenere il giovane attaccante. Sul brasiliano ci sono anche Milan, Sporting CP e alcuni club di Premier League. I giallorossi proveranno ad anticipare la concorrenza, mentre il budget definitivo dipenderà anche dalla decisione della UEFA, attesa tra fine novembre e inizio dicembre, sulla sanzione economica a carico del club.