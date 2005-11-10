Nasce la docuserie sull'Ostiamare. Daniele De Rossi: "Le maglie le ho disegnate io"

Tra le squadre che stanno prendendo parte al campionato di Serie C - nello specifico nel Girone B della categoria - c'è anche l'Ostiamare, alla quale Sky dedicherà una docuserie, "Radici", diretta da Nicola Ravera Rafele: sette episodi che parleranno del club e del territorio, e che saranno in onda sulla prima citata emittente tv dal 19 novembre.

Di questo, ospite negli studi Sky, ha parlato il proprietario del club, Daniele De Rossi: "Siamo stati fortunati, probabilmente, l'anno scorso abbiamo fatto abbastanza per arrivare a dama a fine anno, ma non era quello l'obiettivo principale: volevamo prima di tutto ricostruirci per arrivare il più presto tra i pro, ma c'erano da sistemare molte cose logistiche, sulle quali abbiamo lavorato molto. È stato comunque tutto molto emozionante, anche rivivere tutto. E se dovessi pensare a cosa potrebbe accadere tra 10-20 anni... beh, mi piacerebbe vedere i ragazzini del nostro settore giovanile, quelli che hanno 6/7 anni, essere i nuovi ultras".

Svela quindi una curiosità: "È la mia grande passione disegnare le maglie, le immagino e le creo io, non ho permesso a nessuno di toccarle! (ride, ndr)".