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Il ritorno in campo di Ronaldinho sarà visibile anche all'estero. Grazia alla piattaforma Kick

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 17:48Serie C
11.11.2026 17:48Serie C
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Il brasiliano domenica tornerà in campo, a 11 anni dal ritiro, con il Ravenna in occasione del derby col Forlì. La gara sarà trasmessa in streaming gratuito in tutto il mondo (Italia esclusa)
FotoTUTTOmercatoWEB

Il ritorno in campo di Ronaldinho, a distanza di undici anni dall’ultima gara ufficiale giocata, sta attirando l’attenzione non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo vista la notorietà del campione brasiliano. Per questo motivo la gara fra il ‘suo’ Ravenna e il Forlì, un vero e proprio derby romagnolo, sarà visibile gratuitamente fuori dall’Italia.

La piattaforma Kick trasmetterà l’evento

Come riferisce il Mundo Deportivo infatti la piattaforma streaming Kick ha acquistato i diritti di trasmissione al di fuori del nostro paese (oltre che di San Marino e Città del Vaticano) del derby che vedrà nuovamente in campo il 46enne attaccante che dovrebbe partire da titolare andando alla ricerca del suo gol numero 300.

La piattaforma ha creato un canale apposito, ribattezzato R10 Comeback, dove gli appassionati potranno assistere in diretta al ritorno di Ronaldinho in campo, e anche un evento che riunirà i creatori di contenuti di tutto il mondo per festeggiare questo appuntamento con la storia.

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