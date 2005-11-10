Juventus, per valorizzare Kolo Muani due giocatori rischiano l'addio: ecco chi e i motivi

La Juventus è decisa a blindare e valorizzare l'investimento estivo da 50 milioni di euro complessivi (38 milioni di parte fissa più 12 di bonus) legato a Randal Kolo Muani. Prima della fondamentale sfida di Alkmaar, Luciano Spalletti aveva speso parole di totale investitura per il francese, trovando la chiave tattica ideale per esaltarlo: l'impiego da esterno destro offensivo. Libero dal tutore al mignolo e fisicamente rigenerato, l'ex PSG ha risposto presente sia nel 3-4-2-1 visto in Olanda - impreziosito da un gol e un assist - sia nel 4-3-3 schierato al Franchi contro la Fiorentina, risultando determinante nell'azione che ha portato alla rete di Nick Woltemade.

Scelta precisa

Il passaggio definitivo al 4-3-3, favorito dal rientro degli infortunati e dalla volontà del tecnico di dare continuità alla forte intesa in mediana tra Douglas Luiz e Teun Koopmeiners (con Weston McKennie pronto a studiare da mezzala destra), ridisegna però profondamente le gerarchie del reparto offensivo bianconero. Con Nico Gonzalez sempre più proiettato nel ruolo di prima punta e fresco di un blindatissimo rinnovo di contratto fino al 2030, la consacrazione di Kolo Muani sulla fascia rischia di creare un vero e proprio esubero nel settore esterni, aprendo a possibili scenari di addio già nella prossima finestra di mercato invernale.

Un addio?

A traballare sono soprattutto le posizioni di Francisco Conceiçao e Edon Zhegrova. Secondo quanto riferito da TuttoSport, per il portoghese i discorsi relativi al rinnovo sono momentaneamente congelati: se Jorge Mendes dovesse presentare a Carnevali e Massara un'offerta da almeno 40 milioni di euro a gennaio, la Juventus ascolterà la proposta per non frenare la centralità di Kolo Muani. Situazione analoga per l'ala macedone, scontenta dello scarso minutaggio (sole due presenze da titolare) e penalizzato anche da un'esclusione iniziale nella lista UEFA: di fronte alla richiesta di un rilancio, il club bianconero non chiuderebbe le porte nemmeno all'ipotesi di un prestito secco pur di valorizzare il kosovaro, certificando come uno dei due esterni sia destinato a fare le valigie per fare spazio al nuovo assetto tattico.