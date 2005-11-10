Non solo Dossena: il Forlì ha preso info anche su Cassani. Più sullo sfondo, c'è Bernacci

Proprio ieri, nel pomeriggio, abbiamo raccontato del possibile addio tra il Forlì e il tecnico Nicola Campedelli, che si è poi concretizzato in serata, quando sono arrivate le dimissioni dell'allenatore per motivi di carattere personale. Al netto di ciò, la formazione romagnola - per altro prossima al confronto con il Ravenna, nel match che segnerà il ritorno in campo di Ronaldinho -, si è già attivata per il post, con Andrea Dossena che, come anticipato, è il nome in pole; non l'unico però, perché, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il club ha preso informazione su Stefano Cassani, fresco di esonero dal Carpi.

E non finisce qui. Più sullo sfondo, a ora abbastanza staccato dagli altri due profili, Marco Bernacci.