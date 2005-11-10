Bernardi: "I verdetti a maggio. Questa Reggiana ce la può fare: lo dice la storia"

Quando siamo ormai a un terzo del campionato di Serie C, in casa Reggiana torna a parlare il Direttore Sportivo Marco Bernardi, che fa il punto della situazione dopo la sua ultima conferenza tenuta post mercato estivo.

"Cosa sta succedendo? Che stiamo facendo un campionato di C dopo un retrocessione - dice il dirigente -, stiamo riscontrando delle difficoltà che ci potevamo anche aspettare, il primo torneo dopo una retrocessione c'è sempre una maggiore difficoltà, negli ultimi dieci anni di 40 retrocesse dalla B solo in 4 ci son tornate al primo colpo: non significa sia impossibile, ma che è difficile. Certamente non siamo contenti, ci aspettavamo qualcosa di più, ma siamo qui per metterci la faccia, per capire dove migliorare per trovare quella continuità che manca. Non aver rinnovato per intero la rosa non so quanto stia incidendo, sicuramente però qualche scoria nei ragazzi e nell'ambiente dà meno libertà mentale".

il discorso si sposta poi all'infermeria, con il bollettino che è sempre molto corposo: "Vanno analizzate bene le cose. Henry non ha avuto un infortunio muscolare, di Castagnetti sappiamo le motivazioni, Rozzio si è operato a inizio stagione, Girma e Bertagnoli hanno avuto problemi alle caviglie e Ponsi ha un trauma cranico. Quelli che hanno avuto infortuni muscolari sono stati 3/4, all'interno di una rosa, in una stagione, ci sta".

Bernardi non si sbilancia però sulle questioni societarie, legate ovviamente alla proprietà: "Gli stipendi sono stati pagati in anticipo, le trasferte organizzate tutte nel migliore dei modi, le condizioni per lavorare bene le abbiamo. Alle volte le voci sulle società possono destabilizzare, i ragazzi sono persone, e aprire sempre internet e leggere quelle cose risulta pesante, ma nessuno è venuto a bussare alla mia porta per chiedere se ci sono problemi, perché le cose le vedono anche loro. Non solo, le spalmature dei contratti son state fatte anche per attirare investitori, abbiamo reso la Reggiana sostenibile, e chiaramente anche i giocatori diventano più appetibili".

A proposito di questo, nota al mercato: "Chiaro che alla sessione di gennaio ci penso, è il mio lavoro, ma per il momento è prematuro fare troppi ragionamenti, dobbiamo anche vedere come ci arriviamo".

Conclude: "Non è tutto nero, abbiamo lanciato un classe 2006 del settore giovanile nostro, Edoardo Cavaliere, abbiamo il capocannoniere delle stagione... certo, alle volte non dormo la notte per come vanno alcune cose, ma se la Reggiana esce fuori a 360° da questa situazione, si può sperare anche nella Serie B, magari con i playoff. Guardate l'Ascoli l'anno scorso: non voglio dire che sarà uguale, ma che non si deve distruggere, perché delle possibilità ci sono. La riga la tiriamo a maggio, ora non è tutto da buttare. Ripeto che non garantisco la promozione, ma ribadisco che ce la possiamo anche fare".