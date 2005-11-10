Kvernadze costa solo 4 milioni di euro? La clausola c'è, ma è valida a partire da luglio

Tra i giocatori che si stanno mettendo maggiormente in mostra nel Frosinone che è tra le rivelazioni della Serie A, occupa di diritto un posto l'esterno Giorgi Kvernadze (23 anni), autore fino a questo momento di 5 gol e 6 assist nelle 12 presenze che ha messo insieme con i ciociari tra Serie A e Coppa Italia.

La reale valutazione del Frosinone

Inevitabile che su un profilo come quello di Kvernadze, classe 2003 e di talento, si stiano posando attenzioni in vista del prossimo calciomercato, quello di gennaio. Si è parlato del Napoli, per quello che però sembra al momento giusto un lieve interesse, ma soprattutto della Roma, che sulla ricerca dell'esterno d'attacco fonderà la prossima sessione di trasferimenti. La valutazione del Frosinone - che intanto lavora al rinnovo - è elevata, supera i 20-25 milioni di euro, anche se esiste pure lo spauracchio di una certa clausola.

La clausola da 4 milioni (per l'estate)

Cominciamo con un chiarimento: effettivamente nel contratto di Kvernadze con il Frosinone, in scadenza al 30 giugno 2028, è presente una clausola che permette di risolvere il vincolo con i gialloblù di fronte al pagamento di circa 4 milioni di euro di indennizzo. Una cifra al momento fortemente sproporzionata rispetto al reale valore del georgiano sul mercato, e anche per questo a Frosinone sembrano avere particolare premura di arrivare alla fumata bianca per il rinnovo (offerto 1 milione di euro netto l'anno, rispetto ai 200mila che percepisce ora). C'è però una specifica fondamentale, da fare, ovverosia che i gialloblù hanno ancora qualche mese a loro disposizione per arrivare a dama, considerando che la validità della suddetta clausola inizia solamente a partire da luglio.