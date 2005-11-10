Gli occhi di Vincenzo Italiano sulla Serie A: il Besiktas a gennaio vuole Solet e Okoye

Vincenzo Italiano e il suo Besiktas guardano alla Serie A e, in particolare, alla rosa dell’Udinese per rinforzare la propria squadra in vista della sessione invernale di calciomercato. Il club turco avrebbe infatti individuato due profili per gennaio: Oumar Solet e Maduka Okoye. Lo riferisce TuttoUdinese.it, che sottolinea come l’obiettivo è intervenire soprattutto sul reparto arretrato, aumentando la qualità e la solidità dell’organico per compiere un ulteriore salto di livello e consolidare le proprie ambizioni.

Solet, il Besiktas ci prova a gennaio

Il nome di Oumar Solet sarebbe finito concretamente sul taccuino della dirigenza turca. Il difensore francese, protagonista con la maglia bianconera, ha recentemente ricevuto anche la prima convocazione con la Costa d’Avorio per gli impegni della sosta nazionali. Un riconoscimento importante per il centrale, che non ha mai nascosto l'ambizione di misurarsi, prima o poi, con una grande squadra. Proprio questa aspirazione potrebbe rendere interessante l'eventuale proposta del Besiktas, intenzionato a valutare un'operazione con l'Udinese già nel mercato di gennaio.

Okoye, occasione per rilanciarsi in Turchia?

Non c'è soltanto Solet nei pensieri del Besiktas. Anche Maduka Okoye sarebbe nuovamente un obiettivo del club di Istanbul, che aveva già manifestato interesse nei suoi confronti durante la scorsa estate. Il momento complicato attraversato dal portiere potrebbe rappresentare un'opportunità per i turchi, pronti eventualmente a offrirgli una nuova esperienza e la possibilità di ripartire.