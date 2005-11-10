Diego Moreira: "Il no di De Winter al Belgio mi ha stupito. Ma non ha chiuso la porta per sempre"

Diego Moreira, esterno del Milan, è stato intervista da Het Laatste Nieuws sul suo momento in Nazionale, partendo dagli apprezzamenti che sta ricevendo da parte del commissario tecnico del Belgio Van Bommel: "Mi dà molta fiducia e credo che mi veda in modo diverso rispetto a Rudi Garcia. Con onestà però dico che non ho giocato molto bene contro Italia e Francia. Questa è la mia opinione personale. Ho rivisto le partite, dovevo essere più incisivo, fare scelte migliori, gestire meglio certi sforzi. E l'intesa con gli altri deve ancora crescere".

Parole poi anche sul suo esordio al Mondiale contro il Senegal: "È stata una partita incredibile, con tante emozioni. Davvero fantastica. Ho dimostrato di cosa ero capace e il mio ingresso in campo è stato positivo. Il fatto di non aver più giocato dopo mi ha deluso, sapevo di poter dare di più. Non ho chiesto spiegazioni a Garcia all'epoca, era l'allenatore e prendeva le sue decisioni".

Moreira ha poi commentato il rifiuto della convocazione nel Belgio da parte del suo compagno di squadra al Milan, Koni De Winter: "Mi ha sorpreso, ma onestamente non sono affari miei. Meno ne so, meglio è. Non credo che la sua decisione significhi: ‘Sì, lascio la Nazionale per sempre’. È orgoglioso di essere belga. Penso che Koni lavorerà sodo per tornare a giocare in Nazionale un giorno. E ovviamente, tutti noi desideriamo il suo ritorno. De Winter ha spiegato che ha giocato poco con il Belgio? Posso capire la frustrazione, perché so cosa si provi a non avere la possibilità di giocare. Ogni giocatore reagisce in modo diverso a queste situazioni".