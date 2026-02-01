TMW
Il Pisa esonera Gilardino: manca solo l'ufficialità. Ipotesi Giampaolo per sostituirlo
TUTTO mercato WEB
Arriva la decisione del Pisa in merito al futuro della panchina. Per Alberto Gilardino è stata fatale la sconfitta rimediata contro il Sassuolo questo pomeriggio: secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club ha già scelto di cambiare, con la comunicazione ufficiale che dovrebbe arrivare domani, domenica 1 febbraio.
Fra i nomi del possibile sostituto, come circolato nelle scorse ora, il Pisa valuta il nome di Marco Giampaolo.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile