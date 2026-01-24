Lazio, Sarri: "Ci stiamo ridimensionando, vedremo. A me dell'anagrafe non importa niente..."

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato al termine della partita contro il Lecce ai microfoni di Sky: "Alla gente della Lazio ho detto tante cose. Avrei fatto di tutto per mantenere la promessa fatta visto l'amore che mi stanno dando. Da fuori non si può capire l'amore incondizionato qui con la Lazio".

Questa la Lazio si sta ridimensionando?

"Al momento si, poi faremo i conti alla fine. La società ha detto che vuole fare una squadra giovane, a me dell'anagrafe non mi importa niente. Se uno ha qualità, ha qualità. Nel primo tempo abbiamo sprecato una miriade di palloni, nel secondo tempo si sono viste buone trame di costruzione, per poi sparire negli ultimi metri".

Tra i tre attaccanti che ha quale si avvicina di più al suo calcio?

"Dia nei primi quindici minuti non ha fatto male, Ratkov mi è parso in crescita, così come Taylor. In questo momento abbiamo attaccanti che fanno fatica a trasformale la mole di gioco in occasione, o forse non è neanche colpa loro, non mi so dare una spiegazione".

Vede in fondo al tunnel la direzione?

"Non lo so, non ho idee in questo momento. A bocce ferme avremo idee in più, aspettiamo".