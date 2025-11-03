Lazio, Sarri: "La squadra sta diventanto mentalmente forte, ci manca un po' di qualità"

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Cagliari:

“È una vittoria che dà segnali di crescita: il Cagliari non perdeva in trasferta da agosto. È stata una gara complicata, ma ne siamo venuti a capo da squadra matura, spingendo sull’acceleratore quando c’era da farlo e sapendo soffrire nei momenti difficili. I ragazzi stanno crescendo e il nostro obiettivo è costruire una base solida su cui fondare una squadra competitiva per il futuro.”

Sul fatto che la squadra non subisca più gol da quando gioca con gli stessi undici:

“Non ci avevo fatto caso! In realtà non possiamo fare molti cambi, abbiamo diversi giocatori in infermeria. La squadra però sta diventando mentalmente forte: per essere competitivi ad altri livelli ci manca ancora un pizzico di qualità, ma è davvero un piacere allenarla.”

Sulle voci di un contatto con la Fiorentina in estate:

“Io con la Lazio avevo già firmato. La telefonata della Fiorentina è arrivata quando l’accordo con la Lazio era già chiuso, e il dirigente viola che mi ha chiamato lo sapeva perfettamente.”