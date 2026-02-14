Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Live TMW

Lazio, Sarri: "Stadio vuoto? Scelta d'amore, se i tifosi tornano sono il più felice"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:00Serie A
Lorenzo Beccarisi
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

20.05 - La Lazio cade in casa contro l'Atalanta e di fatto dice addio alla zona Europa in Serie A. Decisive le reti per i nerazzurri di Ederson nel primo tempo e di Zalewski nella ripresa. Tra pochi minuti dalla sala stampa dello Stadio Olimpico prenderà la parola in conferenza il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

20.51 - È iniziata la conferenza stampa di Maurizio Sarri.

La Lazio oggi ha visto quali sono i suoi limiti?
"L'Atalanta è in un periodo così, anche con la Juve in Coppa Italia ha fatto tre tiri e tre gol. Sono contento della prestazione, ho visto la squadra creare e giocare, anche concedere poco. Non si può uscire con delusione da questa partita, né dal punto di vista tecnico né sull'aspetto mentale, abbiamo giocato fino al 95esimo con grande convinzione. Gli episodi decretano la partita, poteva starci il rigore per noi a inizio secondo tempo in maniera casuale come quello loro del primo tempo. La deviazione di Kolasinac non può essere casuale, calcia di piatto quindi è una giocata. Non abbiamo avuto episodi a favore, ma sono contento della mentalità di questa squadra".

Come ha visto Tavares e Noslin oggi?
"A livello di scelte sono due giocatori che qualche volta le sbagliano, hanno delle grandi doti ma fanno delle scelte discutibili che ci costano qualcosa. Probabilmente è il motivo per cui sono qui, Nuno se avesse più razionalità avrebbe grandi doti. Ha perso una palla nella metà campo avversaria, non l'ha persa nella nostra area e può succedere. A livello personale quando porta palla dentro al campo non mi piace molto, specialmente quando affronti squadre che giocano così uomo su uomo".

Se la sente di chiedere direttamente al pubblico di tornare allo stadio visto che la prossima in casa sarà la semifinale?
"Penso che a nome di tutta la squadra questo lo abbia chiesto già Marusic, a noi farebbe un piacere immenso il ritorno della gente. Lo considero un atto d'amore, se la gente venisse allo stadio solo per abitudine non prenderebbe queste decisioni. Non mi sembra che il nostro popolo sia così esigente da dire di vincere a ogni costo, ma vogliono essere competitivi. Senza amore non avrebbero fatto questa scelta, se poi tornano sono il più contento. Io ho grande rispetto per le decisioni delle persone, se sono arrivati a questa decisione io la rispetto. Poi se decidono di tornare sono il più contento del mondo".

Vista la classifica sta già pensando al futuro? La Lazio nel futuro può essere una squadra da metà classifica?
"Su questo non sono d'accordo, la squadra lotterà tutta la stagione se avrà questa mentalità. In questo finale di stagione vedremo se la mentalità di questa squadra ci potrà garantire qualcosa per il futuro. Non lo so, penso che la Lazio che si sta vedendo nell'ultimo mese sia qualcosa di più di una squadra di metà classifica e lo ha dimostrato in questa settimana facendo partite serie con la Juve a Torino, a Bologna e anche oggi. Se reggi tre partite in sei giorni significa che questo gruppo sta diventando squadra".

Ratkov può fare l'esterno?
"Io il giocatore non lo conoscevo, lo ripeto. Vedendolo in allenamento non mi sembra che possa fare l'esterno, ma è una conoscenza proveniente da questi allenamenti quindi è ancora superficiale".

Come sta Gila?
"Non lo so sinceramente, ha un dolore al ginocchio e dice di non aver preso colpi. Bisognerà fare degli esami strumentali e capire da cosa nasce questo dolore, al momento non lo so".

21.00 - È terminata la conferenza stampa di Maurizio Sarri.

