Lazio, Sarri vuole Loftus-Cheek per sostituire Guendouzi. Ma c'è il nodo ingaggio

Il mercato biancoceleste entra in una fase decisiva. Le riflessioni interne stanno lasciando spazio a scelte operative e una di queste riguarda il futuro di Matteo Guendouzi. Sul tavolo della Lazio c’è da giorni una proposta del Fenerbahçe da 25-30 milioni di euro complessivi di bonus. Il centrocampista ha ora dato il suo assenso al trasferimento, aprendo di fatto alla cessione.

La dirigenza capitolina non si è fatta trovare impreparata e ha già individuato il possibile sostituto: Giovanni Fabbian del Bologna è il nome cerchiato in rosso per raccogliere l’eredità in mezzo al campo. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi concreti. Sul fronte delle richieste tecniche, Maurizio Sarri ha ribadito la propria linea: i profili considerati “importanti” restano quelli di Giacomo Raspadori e Ruben Loftus-Cheek, rispettivamente centravanti e mezzala. Per Raspadori è in corso un’attesa legata alla risposta del giocatore, mentre Loftus-Cheek è oggi blindato dal Milan, nonostante in passato fosse considerato in uscita.

Il nodo resta economico: l’ingaggio dell’inglese, vicino ai 4 milioni, andrebbe spalmato su un contratto lungo. Claudio Lotito e Angelo Fabiani valutano tentativi al limite, consapevoli che mancare questi obiettivi potrebbe scontentare Sarri, che al momento non contempla alternative. A riportarlo è il Corriere dello Sport nella sua edizione online.