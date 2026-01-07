Sarri, la Fiorentina e una sconfitta particolarmente dolorosa

Primo scontro diretto in veste di allenatori tra Maurizio Sarri e Paolo Vanoli. E’ quello che va in scena stasera all’Olimpico.

Sarri, che non ha mai fatto mistero di essere un simpatizzante viola, ha affrontato la Fiorentina già 16 volte come tecnico, vincendo 7 volte e perdendo in 3 circostanze. Una di queste tre è particolarmente dolorosa: ci riferiamo al 3-0 subito al Franchi quando era alla guida del Napoli, il 29 aprile 2018. Quel ko fece perdere definitivamente il treno scudetto ai partenopei, indirizzandolo verso la Juventus.

Vanoli non ha ancora vinto contro la Lazio. E’ anche vero però che l’ha affrontata solamente due volte. E’ accaduto durante lo scorso campionato quando una volta ha perso e una volta ha pareggiato contro i biancocelesti, con il suo Torino. Giusto per la cronaca però, sottolineiamo che il pari è arrivato proprio all’Olimpico: Lazio-Torino 1-1 il 31 marzo 2025.

TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS FIORENTINA

7 vittorie Sarri

6 pareggi

3 vittorie Fiorentina

27 gol fatti squadre Sarri

16 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI VANOLI VS LAZIO

0 vittorie Vanoli

1 pareggio

1 vittoria Lazio

3 gol fatti squadre Vanoli

4 gol fatti Lazio