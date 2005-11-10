Lazio, la sosta ribalta la difesa? Possibili novità per Gattuso

Una coppia in viaggio, l'altra a lavoro a Formello. Nessuna vacanza, il duo titolare al centro della difesa della Lazio è stato impegnato in questa lunga sosta per le nazionali. Josip Sutalo e Oliver Provstgaard sono ormai due certezze per le loro rispettive nazionali ed è dimostrato dal minutaggio che hanno avuto in queste partite di Nations League. In un periodo dove molti commissari tecnici hanno ruotato i loro giocatori, i due centrali della Lazio hanno invece giocato tanto. Due gare da titolare e un ingresso dalla panchina per Sutalo con la Croazia, addirittura 360 minuti in quattro partite per Provstgaard con la Danimarca. Il tutto si riflette sulla loro condizione fisica, testata nelle ultime 48 ore a Formello dopo il loro ritorno dalle nazionali. E questo apre al ballottaggio in vista della sfida di domenica contro il Monza.

Lazio, possibile chance per Diogo Leite e Doekhi? Tra oggi e domani le risposte per Gattuso

Sarà fondamentale capire la condizione di Provstgaard e Sutalo nelle prossime 48 ore, con Gattuso che non vuole rischiare possibili infortuni. Il tecnico calabrese ha spesso elogiato la qualità del pacchetto di centrali a sua disposizione e per questo non correrà alcun rischio. Se non dovessero stare al meglio Sutalo e Provstgaard, allora spazio e Diogo Leite e Doekhi. Per il portoghese si tratterebbe dell'esordio dal primo minuto con la Lazio dopo i pochi minuti giocati contro il Milan. L'olandese invece è stato titolare nelle prime quattro partite ufficiali tra Serie A e Coppa Italia, prima del problema alla mano che lo ha costretto a lasciare il posto a Sutalo. Decisioni che verranno prese da Gattuso tra oggi e domani, con la rifinitura in programma nel pomeriggio anticipata dalla conferenza stampa che ci sarà alle ore 14 domani nel centro sportivo di Formello.