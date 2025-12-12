Loftus-Cheek vuole continuità in vista del Mondiale: il Milan potrebbe cederlo a gennaio

Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, il Milan sta definendo le proprie strategie per rinforzare la rosa. Massimiliano Allegri spera in qualche innesto utile a dare continuità al lavoro fin qui svolto e a mantenere vivo l’obiettivo scudetto. Il via libera alle operazioni dipenderà però da almeno una cessione nel reparto offensivo, e il principale candidato a lasciare, sottolinea il Corriere dello Sport, è Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, arrivato un anno fa dal Feyenoord per circa 32 milioni, non ha ancora segnato in campionato e non scende in campo da un mese e mezzo. Il suo impatto, inizialmente promettente, si è progressivamente spento e il club valuta l’addio nonostante le smentite della sua agenzia.

Il Milan prenderebbe in considerazione soltanto offerte tra i 25 e i 30 milioni, esclusivamente per una cessione definitiva. Le risorse ricavate servirebbero a finanziare l’acquisto di un nuovo attaccante: diversi nomi sono stati proposti a Tare e ad Allegri. Mauro Icardi è stato offerto ma convincono poco sia le condizioni fisiche, dopo il grave infortunio al crociato, sia l’ingaggio elevato. Restano monitorati Zirkzee del Manchester United, Lucca del Napoli e, dalla Premier, Fullkrug del West Ham, sebbene il tedesco non entusiasmi tecnicamente.

In uscita potrebbe esserci anche Loftus-Cheek, alla ricerca di maggior continuità per non compromettere la corsa al Mondiale. Il suo entourage sta sondando piste inglesi e tedesche. In caso di partenza, il Milan potrebbe tornare su Giovanni Fabbian del Bologna, già trattato in estate, oppure valutare il profilo esperto di Mateo Kovacic, poco utilizzato al Manchester City e potenzialmente disponibile per gennaio.