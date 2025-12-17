La Roma può stravolgere gli equilibri, Corriere dello Sport in apertura: "Gasp attack"
"Gasp attack" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. L'exploit della Roma può stravolgere gli equilibri della Serie A nelle zone altissime della classifica per la lotta Champions e Scudetto. E sabato il tecnico giallorosso vuole la prima vittoria negli scontri diretti, provando così a staccare la Juventus di Luciano Spalletti.
Supercoppa - "La Coppa in Arabia un fastidio necessario: chi vince si becca 11 milioni". Domani Napoli-Milan. McTominay è l'highlander di Conte: caccia al primo gol ai rossoneri per volare in finale. Leao recupera Gabbia salta la sfida con Hojlund. Assalto a Füllkrug: via libera all'affare low cost per i rossoneri.
Venerdì l'altra semifinale tra Inter e Bologna. Italiano mette sotto esame Dominguez e Fabbian: conferma o cessione. Chivu, largo a Luis Henrique: fiducia all'ex OM per tamponare l'assenza fino a marzo di Dumfries.
