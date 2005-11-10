Lazio, tegola Zaccagni: le due opzioni di Gattuso per sostituire il capitano

Uno stop che non ci voleva. Mattia Zaccagni sarà costretto a rimanere ai box per circa un mese per una lesione muscolare emersa negli esami strumentali di ieri dopo la sostituzione a inizio ripresa contro il Cagliari. "Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del quadricipite femorale sinistro. Il giocatore ha già iniziato il programma terapeutico, verrà monitorato quotidianamente e verrà rivalutato con nuovi esami nei prossimi giorni". Il comunicato della Lazio parla di nuove valutazioni che verranno fatte nei prossimi giorni, ma sicuramente Zaccagni salterà la sfida di domenica contro il Napoli. Uno stop che costringerà Gattuso a fare delle scelte alternative, visto che anche Gudmundsson è ancora ai box e non sarà a disposizione al Maradona. Con Cancellieri ancora non al 100% le opzioni si riducono per il tecnico calabrese.

Lazio, le due soluzioni per sostituire Zaccagni

Ammesso che Cancellieri difficilmente può giocare titolare dopo lo stop che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi un mese, Gattuso ha due opzioni. La prima è più "classica" e di fatto riprenderebbe la formazione con cui ha chiuso il match contro il Cagliari. Spostamento di Noslin sulla corsia mancina e ritorno tra i titolari di Andrea Pinamonti dopo oltre un mese al centro dell'attacco. Così facendo però il tecnico calabrese non avrebbe poi soluzioni offensive a gara in corso ad eccezione del già citato Cancellieri. Se Gattuso volesse tenersi un cambio offensivo in panchina, allora potrebbe valutare l'ipotesi "doppio terzino" con Pedraza titolare insieme a Tavares, da capire poi chi giocherebbe come esterno d'attacco. Un'opzione al momento remota che però non è da escludere a priori, con Gattuso che da quest'oggi cercherà di risolvere il rebus fascia sinistra dopo il ko di Zaccagni.