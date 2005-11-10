Un leader della difesa e "un Lookman" davanti: come l'Inter può approcciarsi al mercato

L'Inter fa fatica. Al netto di una classifica comunque buona anche dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, la sensazione diffusa è che i nerazzurri siano molto meno sciolti rispetto allo scorso anno. I tanti successi in rimonta all'ultimo minuto e qualche battuta d'arresto di troppo specialmente in Champions League portano a delle riflessioni ed in questo senso un occhio sarà buttato anche sul mercato alla riapertura delle trattative a gennaio.

Marotta ha spiegato che manca il leader della difesa

"Sono d’accordo, non è certo un alibi ma in quel settore abbiamo dovuto rinunciare per forza a quattro elementi che sono tanti. Rimpiazzarli adeguatamente non è stato facile", aveva detto Marotta prima dello Shakhtar in risposta ad una domanda sulla mancanza di un leader della difesa. In questo senso la risposta potrebbe essere il rientro di John Stones, ma se l'inglese non dovesse dare le giuste garanzie fisiche ecco che immaginare un intervento sul mercato in questo senso non sarebbe sbagliato.

Gli esterni non funzionano e in attacco manca qualcosa

Sulle corsie l'Inter non sta andando. Dimarco è un lontano parente di quello che l'anno scorso ha vinto il premio di mvp della Serie A. E sulla destra i sostituti di Dumfries non stanno dando il rendimento atteso. Difficile oggi immaginare un acquisto nel ruolo, ma se dovesse presentarsi l'occasione giusta… E poi c'è la questione attaccante. Da tanto radiomercato mormora della possibilità di avere una quinta punta in rosa e magari l'investimento invernale potrebbe arrivare proprio lì. Con l'idea precisa di prendere un giocatore diverso da quelli già presenti. Un'idea che all'Inter era già venuta qualche sessione di mercato fa, quando fu vicinissima a prendere Ademola Lookman dall'Atalanta con chiaro intento di dare un'alternativa concreta al 3-5-2 classico. Ecco che oggi, a distanza di un paio d'anni, il progetto potrebbe tornare ad avere senso. Non con Lookman, chiaro, ma con un giocatore con quel tipo di caratteristiche...